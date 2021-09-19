Kaf-Kaf şampiyon

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde geleneksel olarak her sezon başı düzenlenen Pınar Cup 2021 turnuvasının final maçında Bosna Hersek'ten Igokea'yı 90-71 yenen Pınar Karşıyaka, birinciliğe ulaştı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki ilk periyodu 20-20 eşitlikle tamamlanan müsabakada Pınar Karşıyaka, devreyi 41-37 üstün bitirdi.

MAÇIN SKORERİ BONZİE OLDU

Üçüncü periyodu 66-54 galip geçen yeşilkırmızlı ekip, müsabakadan 90-71 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi, Pınar Karşıyaka'da 22 sayı ile oynayan Bonzie Colson oldu. Turnuvanın ilk maçında da Büyükçekmece Basketbol'u mağlup eden Pınar Karşıyaka, Pınar Cup 2021'de birinciliğe ulaştı. Igokea'nın ikinci olduğu turnuvayı Büyükçekmece Basketbol üçüncü, Beşiktaş Icrypex de dördüncü tamamladı.

BÜYÜKÇEKMECE BEŞİKTAŞ'I YENDİ

Pınar Cup 2021'de Beşiktaş Icrypex'i 73-57 mağlup eden Büyükçekmece Basketbol turnuvayı üçüncü tamamladı. İlk periyodu 21-21 eşitlikle geçilen müsabakanın ikinci periyodunu Büyükçekmece Basketbol 35-30 önde tamamladı. Üçüncü periyodu da 56-43 üstün bitiren Büyükçekmece Basketbol, karşılaşmadan 73-57 galip ayrılarak organizasyonda üçüncülüğü elde etti.