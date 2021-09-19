Mas güreşi heyecanı

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) ev sahipliğinde Dünya Mas Güreşi Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2021 Dünya Mas Güreşi Kupası'nın ikinci ayağı İstanbul'da sürüyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ana hedefinin geleneksel sporları korumak ve yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Kazancı, "Bugüne kadar Etnospor Kültür Festivalleri'nde mas güreş sporuna da yer verdik. Bu spor dalının Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlamaya çalıştık" dedi.

12 ÜLKEDEN 150 SPORCU KATILDI

BUGÜN bitecek şampiyonada, 9 erkek ve 5 kadın kategorisi olmak üzere toplamda 14 kategoride müsabakalar yapılıyor. Oyunlarda 12 ülkeden 150 sporcu yer aldı.