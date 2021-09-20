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Haberler Spor Kızılcabölükspor’a Iskenderunspor şoku

Kızılcabölükspor’a Iskenderunspor şoku

Kızılcabölükspor’a Iskenderunspor şoku

20.9.2021

3. Lig 2. Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Denizli ekibi Kızılcabölükspor, 3. hafta mücadelesinde evinde İskenderunspor'a 4-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada konuk ekibin gollerini 65. dakikada Emre, 78. ve 90+3. dakikalarda Osman, 83. dakikada Enes kaydetti. Kızılcabölükspor'da Mustafa Acar, 75. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla ilk galibiyetini alan İskenderunspor 4 puana ulaşırken, ligin dibine demir atan Kızılcabölükspor 1 puanda kaldı.

■ SEBAHATTİN ALP

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