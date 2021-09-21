Akhisarspor gurbette farklı

İç sahada Buca 1928’e kaybeden yeşil-siyahlılar, dış sahada Zonguldak Kömür ve 1922 Konyaspor zaferleriyle hayat buldu, gözünü üst sıralara çevirdi

2. Lig Beyaz Grup'ta sezona Zonguldak Kömürspor deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetle başlayan Akhisarspor, ilk iç saha maçında Bucaspor 1928'e 2-0 yenilmesinin ardından yaralarını Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında sardı. Geçen sezon 1. Lig'deki kadrosu dağıldıktan sonra lige transfer yasağı ve takımda kalan genç ağırlıklı futbolcularla bilinmezlik içinde başlayan yeşil siyahlılar, ilk 3 haftada kara bulutları dağıttı. 1922 Konyaspor'u 2-1 yenen Akigo, 3 maçta 6 puanla gücünü gösterdi. Zamanla daha iyi bir Akhisarspor izleteceklerini belirten teknik patron Muhammet Yılmaz, "Dış sahadaki çizgimizi evimize de yansıtmalıyız. İyi mücadele edip, kazandık. Devamını getirmek tek hedefimiz. Sahamızda 24Erzincan'ı yenip bu galibiyeti taçlandırmak istiyoruz" dedi.



■ KENAN MOLLA