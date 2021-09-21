Aydın BSB filede CEV Cup yolcusu

Voleybolda ev sahipliği yaptığı Kadınlar Balkan Kupası'nda ilk kez şampiyon olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ülkemizi Avrupa'da CEV Challenge Cup'ta temsil edecek. Kuşadası'nda gerçekleşen organizasyonda grubunda Kosova ekibi KV Drita, Romanya'nın CSO Voluntari 2005'i finalde de Sırbistan takımı Ok Jedinstvo Stara Pazova'yı set vermeden 3-0'lık sonuçlarla mağlup ederek kayıpsız şampiyon olmayı başaran Aydın'ın Sultanları, Challenge Cup 32'li Finaller Turu'nda Norveç'in Tromso takımıyla karşılaşacak. Aydın ekibi, ligdeki ilk sezonu olan 2018-2019'da da Avrupa'da Challenge Cup'ta final oynayıp İtalyan ekibi Saugella'ya yenilip ikinci olmuştu.

■ İHSAN KARATAŞ