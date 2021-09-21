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Fener’e tam destek

F.Bahçe’de, Başakşehir yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşanırken Pereira ve Başkan Ali Koç, takıma sahip çıktı

Fener’e tam destek

21.9.2021

Süper Lig'in ilk 4 haftasında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, önceki akşam Başakşehir engeline takıldı. Sahadan 2-0 yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşamış oldu. Maç sonrası soyunma odasında büyük üzüntü yaşanırken teknik direktör Vitor Pereira ve Başkan Ali Koç, takıma sahip çıktı, oyuncularla konuşarak moral verdi. Mücadele sonrası soyunma odasına inen Başkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon savaşmayan görüntüye isyan ettiğini ancak bu yıl ilk 5 maçta sahada savaşan, kaybetmeyi kabullenemeyen bir takım gördüğünü ve bundan dolayı da oyuncularına güvendiğini dile getirdi. Koç, "Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız. Teknik heyete ve sizlere yönetim olarak güvenimiz tamdır" diye konuştu.

'KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ'
Mücadele sonrası sarı-lacivertli futbolcuları teselli eden teknik direktör Vitor Pereira ise "Bugün iyi değildik, kendi kimliğimizden uzaktık. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız. Takım ruhu, birbirimize inanç ve öz güvenle önümüzdeki maçtan itibaren Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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