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Haberler Spor Karşıyaka’da revizyon

Karşıyaka’da revizyon

knik heyet, Mardin 1969 maçı öncesi Doğukan, Harun, M.Çalışkan ve Batuhan’ı kadroya almadı. 4 oyuncunun kadro dışı kaldığı öğrenildi

Karşıyaka’da revizyon

21.9.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 5 yıl sonra transfer yasağını kaldırıp 12 takviyeyle yenilediği kadrosuyla mutlak şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, Mardin 1969 Spor'la deplasmanda girdiği gol düellosundan 2-2'lik beraberlikle dönerken, 4 futbolcunun da kadro dışı bırakıldığı belirtildi. KSK'de kadronun geçen sezondan kalan altyapı patentli isimlerinden Doğukan, Harun, Mustafa Çalışkan ve Batuhan, teknik direktör Cüneyt Biçer'in raporuyla maç kafilesine dahil edilmedi. Ligin ilk 2 haftasında 11'de forma giyen Doğukan, Harun ve Mustafa, kadroya bile giremezken, takım Mardin'deyken cumartesi günü tesiste antrenör eşliğinde antrenmana çıkan futbolcuların disiplinsiz tavırları gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

YÖNETİM KARARI AÇIKLAYACAK
Futbolcularla ilgili kararı yönetim açıklayacak. KSK, cumartesi günü Ofspor'u yenerek kendine gelmek istiyor.
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