Kuntz dönemi başladı

Şenol Güneş'in ayrılmasından sonra Almanya U-21 teknik direktörü Stefan Kuntz ile 3 yıllığına anlaşan TFF, deneyimli çalıştırıcı için imza töreni düzenledi. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Stefan Kuntz katıldı. Sözlerine "Merhaba Türkiye" diyerek başlayan Kuntz, "Hamit beni aradığında ilk hissettiğim şey gurur oldu. Son derece başarılı Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü olacağım için gururluyum ve mutluyum. Hepimiz, tüm gücümüzü toplayıp hızla Norveç maçına hazırlanacağız. En kısa sürede tamamen futbola odaklanacağız. Benim için bir tür evime dönmek gibi oldu. Türkiye'de futbola yapı kazandıracağız. Yeniden gururla Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız" şeklinde görüş belirtti.



'YABANCI KURALI SÜRECEK'

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralının devam edeceğini ve gelecek sezon 7+4 olacağını belirtti.

"SERGEN'İ GÖRÜNCE KAHKAHA ATTIM"

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, eskiden Beşiktaş'ta birlikte oynadığı ve şimdi siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın hakkında samimi açıklamalar yaptı. Kuntz, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum" yorumuyla takım arkadaşlarının yeni görevlerine olan şaşkınlığını belirtti. Kuntz, Sergen Yalçın'a neden güldüğüne dair gelen soruya ise "Sergen'e neden güldüm? Çünkü Sergen'in en üst değerlerinden birinin disiplin olduğunu duydum. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncularından biri Sergen'di ama o zamanlar disiplin onun için en önemli şey değildi" ifadeleriyle cevap verdi.