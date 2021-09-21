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Kuşadası bayramı

3. Lig 2. Grup’ta Yomraspor’u yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde eden Ada’da, 22 yıl sonra döndüğü ligde liderliğe yükselmenin sevinci yaşanıyor

Kuşadası bayramı

21.9.2021

3. Lig 2. Grup'ta Yomraspor'u 3-0 mağlup eden Kuşadasıspor, üst üste ikinci galibiyetini alıp 7 puanla liderlik koltuğuna kurulmanın sevincini yaşıyor. Yıllar sonra döndüğü profesyonel ligdeki ilk üç maçında yükselen bir grafik sergileyen siyahbeyazlı ekip. Yomraspor maçı sonrası bayram yaptı. Sezona sahasında 52 Orduspor'la 1-1 berabere kalarak başlayan, ikinci haftada deplasmanda Altındağspor'u 3-0 mağlup eden, hafta sonunda sahasında Yomraspor'a da aynı tarifeyi uygulayan Ada, 22 sene sonra döndüğü profesyonel arenada muhteşem bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, Yomra karşısında sahaya iyi bir futbol koyduklarını belirterek, "Golü erken bulmamız oyundaki hakimiyetin bize geçmesini sağladı. Çok yeni bir ekip olmamıza rağmen uyum sorununu çabuk atlattık. Ancak puan cetvelinde lider konuma gelmemiz kimseyi rehavete sokmasın. Ligin henüz başındayız. Takımların sıralaması çok değişecek" dedi. Kuşadasıspor, 25 Eylül Cumartesi günü Çarşambaspor'a konuk olacak.

■ İHSAN KARATAŞ

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