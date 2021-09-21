Menemen takıldı

TFF Birinci Lig'de geçen hafta Manisa FK'yı yenerek kendine gelen Menemenspor, deplasmanda Ankaragücü ile yenişemedi: 2-2. 23 dakikada Ariyibi'nin rakip ceza sahasında savunmayı geçmesinin ardından topu içeri gönderdi. Altı pasta topla buluşan Eren Derdiyok meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 14'te sol kanattan ceza sahasına kadar topu getiren Zahid kale önüne orta açtı, ortaya yerden vurarak cevap veren Ahmet Sagat, kaleci Akın Alkan'ı avladı: 1-1.



EREN'İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

58'de ceza sahası içlerine giren Pote savunmadan dönen topu sağ kanattan takım arkadaşı Rasheed'e verdi. Meşin yuvarlağı kaleci Akın'ın tersine bırakan Rasheed fileleri sarstı: 1-2. 73'te Ankaragücü'nün kazandığı serbest vuruşu kullanan Erdem Özgenç topu ceza sahasına indirdi. Meşin yuvarlağı kafa vuruşu ile karşılayan Yusuf Abdioğlu fileleri salladı: 2-2. 90+3'te sol kanattan bastıran Chahechouhe pasını altı pasa iletti. Topa dokunan Derdiyok'un şutu üst direkten geri döndü. Karşılaşma 2-2 sona erdi.