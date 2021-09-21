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Haberler Spor Menemen takıldı

Menemen takıldı

Ev sahibi ekibin golü 3’te Eren’den geldi. İzmir temsilcisi 14’te Ahmet ve 58’de Rasheed ile goller buldu. Karşılaşmada son sözü 73’de Yusuf Abdioğlu söyledi ve takımlar puanı paylaştı

Menemen takıldı

21.9.2021

TFF Birinci Lig'de geçen hafta Manisa FK'yı yenerek kendine gelen Menemenspor, deplasmanda Ankaragücü ile yenişemedi: 2-2. 23 dakikada Ariyibi'nin rakip ceza sahasında savunmayı geçmesinin ardından topu içeri gönderdi. Altı pasta topla buluşan Eren Derdiyok meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 14'te sol kanattan ceza sahasına kadar topu getiren Zahid kale önüne orta açtı, ortaya yerden vurarak cevap veren Ahmet Sagat, kaleci Akın Alkan'ı avladı: 1-1.

EREN'İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
58'de ceza sahası içlerine giren Pote savunmadan dönen topu sağ kanattan takım arkadaşı Rasheed'e verdi. Meşin yuvarlağı kaleci Akın'ın tersine bırakan Rasheed fileleri sarstı: 1-2. 73'te Ankaragücü'nün kazandığı serbest vuruşu kullanan Erdem Özgenç topu ceza sahasına indirdi. Meşin yuvarlağı kafa vuruşu ile karşılayan Yusuf Abdioğlu fileleri salladı: 2-2. 90+3'te sol kanattan bastıran Chahechouhe pasını altı pasa iletti. Topa dokunan Derdiyok'un şutu üst direkten geri döndü. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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