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Haberler Spor Bodrum’un gururu Aleyna Pakyürek

Bodrum’un gururu Aleyna Pakyürek

Bodrum’un gururu Aleyna Pakyürek

22.9.2021

Bodrum'un 'Altın kızı' Aleyna Pakyürek başarılarına bir yenisini daha ekledi. Uluslararası Jeet Kune-Do Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Aleyna Pakyürek, başarısını Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile paylaştı. Merkezi New York'ta bulunan Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile birlikte düzenlenen Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası Adana'da yapıldı. Bodrumlu Aleyna Pakyürek şampiyonada gençler kategorisinde dünya birincisi oldu. 10. sınıf öğrencisi Pakyürek, hocası Ahmed Vahba ile Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ı ziyaret etti. Bayar, sporcuyu tebrik edip başarılarının devamını diledi, ödüllendirdi.
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