Denizlispor’a profesör antrenör

TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'da futbolcuların saha içi performansı tartışma konusu oldu. Yüksek tempolu maçlarda kondisyon eksikliği hissedilen futbolcular bu konuda özel çalışmaya tabi tutulacak. Altınordu maçında kondisyon olarak tel tel dökülen futbolcular, özel antrenmanlara tabi tutulacak. Yeşilsiyahlılar, çığı kapatmak için U-21 Milli Takım atletik performans antrenörlüğü de yapan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimler Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Utku Alemdaroğlu'nu göreve getirdi. Daha önce Denizli Belediyespor'da ve Denizlispor'da çalışan Alemdaroğlu, sezon başı kampı geçirmemiş olmanın sıkıntılarını dönem dönem yaşadıklarını söyledi. Milli Takım maçlarıyla lige verilen araları sezon başı kamp gibi değerlendirdiklerini anlatan Alemdaroğlu, takımın atletik performans olarak yüzde 50 civarlarında olduğunu söyledi, "Lig devam ettiği için düşük şiddetli antrenmanlar yapmak zorundayız. Milli maç arası ilaç gibi gelecek. 2-3 hafta sonra yüksek şiddetli antrenmanlar sayesinde Denizlispor istenilen seviyeye gelecektir" diye konuştu.

UZ'A 4 BAŞKAN YARDIMCISI

Denizlispor'da 3 Ağustos'ta göreve gelip, 17 Eylül'deki olağanüstü kongrede güven tazeleyen başkan Mehmet Uz, yeni yönetimiyle görev dağılımını yaptı. Yeşil-siyahlılarda yeni yönetimde Fethi Akcan, Refik Kapan, Derviş Gedik ve Ali İnceören, başkan yardımcılıklarına getirildi. Futbol şubede Necip İrdem, Hikmet Olgun, Mehmet Teke ve Ali İnceören görev yapacak. Taner Atilla ve Fethi Akcan, basın ve dış ilişkiler sorumluları olacak. Fethi Akcan, Ferhat Yıldırım, Seyit Berber, Ersen Kaplan mali işlerden, İzzet Çağlar hukuk işlerinden, Fethi Akcan, Ahmet Aşıkoğlu, Refik Kapan da stadyum ve tesislerden sorumlu olacak.



SEBAHATTİN ALP