Hedef kupa

Avrupa’da CEV Challenge Cup’a katılma hakkını elde eden mavi-beyazlıların başantrenörü Alper Hamurcu, “Çok mutluyuz. Şimdi kupaya odaklandık” dedi

K adınlar Balkan Kupası'nda ilk kez şampiyon olan ve ülkemizi Avrupa'da CEV Challenge Cup'ta temsil etme hakkı elde eden Aydın Büyükşehir Belediyespor çıtayı yukarılara çekti. Challenge Cup 32'li Finaller Turu'nda Norveç'in Kadınlar Balkan Kupası'nda ilk kez şampiyon olan ve ülkemizi Avrupa'da CEV Challenge Cup'ta temsil etme hakkı elde eden Aydın Büyükşehir Belediyespor çıtayı yukarılara çekti. Challenge Cup 32'li Finaller Turu'nda Norveç'in karşılaşacaklarını belirten başantrenör katılmanın bir ön koşulu olan Balkan Kupası'nı kazanıp hedefimize ulaştığımız ve ülkemizi Challenge Kupası'nda temsil edeceğimiz için çok mutluyuz. Ama Aydın BŞB'de hedefler bitmez. Ligde, kupada ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağız. Açıkçası turnuva bizim için hem Türkiye Kupası'na hem de lig etabına hazırlanmak ve bu sayede takımımızın durumunu görebilmek adına, çok büyük bir anlam ifade ediyordu" dedi.



GÖZLER KUPA VOLLEY'DE

Başantrenör Alper Hamurcu, şöyle devam etti: "Şimdi önümüzde bir diğer önemli turnuva olan Türkiye Kupası var. Buradaki rakiplerimiz, çok daha kaliteli. Kupayı en yüksek yerde bitirmek istiyoruz. Uzun zaman sonra taraftarımızla buluştuk. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz." Aydın BŞB, kupada Ankara'da 28 Eylül Salı günü saat 18.30'da Kuzeyboru, 29 Eylül Çarşamba günü saat 18.30'da Sarıyer Belediye, 30 Eylül Perşembe günü saat 14.30'da Nilüfer Belediye ile karşılaşacak.



■ İHSAN KARATAŞ