İzmir’de büyük şölen başlıyor

İzmir'de voleybolda büyük şölen yarın başlıyor. Efeler Ligi'nin İzmirli temsilcileri Altekma ve Arkas Spor'un yanı sıra ligin son şampiyonu Ziraat Bankkart ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'un katılacağı Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası tek devreli lig usulüyle Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak. Her gün ikişer müsabakanın oynanacağı organizasyonu iki doz Kovid-19 aşısı olmuş ve ikinci dozun üzerinden 15 gün geçmiş olması veya müsabakadan 48 saat önce yaptırdıkları PCR testi negatif çıkan kişiler ücretsiz takip edebilecek. TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, turnuvanın 7 yıldır sürdüğünü belirterek, "Turnuvamızı 4 takımla yapıyoruz ama daha geniş bir programla yapma imkanımız olsa katılmak isteyen takım fazla. Bu yoğun ilgi sayesinde de artık turnuvamız geleneksel olarak anılacaktır" şeklinde konuştu.

EVREN YILMAZ: BURASI SPOR ŞEHRİ

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Müdürü Evren Yılmaz, İzmir'de 1150 kulübün olduğunu, 255 bin lisanslı sporcudan 35-36 bininin faal olduğunu söyledi. Yıl boyunca 16-17 bin müsabaka oynandığını kaydeden Yılmaz, "Bunlar şehre renk katan organizasyonlar. Tüm takımlara başarılar" dedi.





