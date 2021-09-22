  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Miraç, Bayraklı’nın gururu

Miraç, Bayraklı’nın gururu

Miraç, Bayraklı’nın gururu

22.9.2021

Yunanistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Plaj Güreşi Şampiyonası'na katılan Bayraklı Belediye Spor Kulübü güreşçisi Miraç Saraç, Avrupa 3'üncülüğünü kazanarak, Bayraklı'nın gururu oldu. Avrupa 3'üncüsü olarak Romanya'daki Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan milli güreşçi, hedefinin dünya klasmanında da derece olduğunu ifade etti. Miraç Saraç, "Bayraklı'yı ve ülkemizi 23-26 Eylül tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edip, oradan da dereceyle dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Miraç, Bayraklı’nın gururu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.