Miraç, Bayraklı’nın gururu

Yunanistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Plaj Güreşi Şampiyonası'na katılan Bayraklı Belediye Spor Kulübü güreşçisi Miraç Saraç, Avrupa 3'üncülüğünü kazanarak, Bayraklı'nın gururu oldu. Avrupa 3'üncüsü olarak Romanya'daki Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan milli güreşçi, hedefinin dünya klasmanında da derece olduğunu ifade etti. Miraç Saraç, "Bayraklı'yı ve ülkemizi 23-26 Eylül tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edip, oradan da dereceyle dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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