Seyda Nur Kaplan’a Baskan Örki dopingi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Goalball Milli Takımı'nın Denizlili sporcusu Şeyda Nur Kaplan'ı ödüllendirdi. Şampiyon sporcuya hediyeler veren Örki, Denizlili bir sporcunun en büyük organizasyon olimpiyatlarda altın madalya kazanmasının gururunu tüm ülkeyle birlikte yaşadıklarını belirterek, "Denizlili kardeşimiz Şeyda Nur'un takımda olması bu gururu daha farklı yaşamamıza neden oldu. Kendisini ve milli takımımızı kutluyorum. Daha çok genç bir sporcu olan Şeyma Nur'un adının ileride spor salonlarına verildiği görmek en büyük arzumuz" diye konuştu.



■ SEBAHATTİN ALP

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