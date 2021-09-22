Tire FK hız kesmiyor

Sarı-kırmızılılar, Osmaniye’den usta golcü Halil İbrahim Cenik ve Ünye 1957’den sağ açık Hakan Doğan’ı renklerine bağladı

Bal'da iddialı bir kadro kuran Tire FK, transferde şov yapıyor. Sarı-kırmızılılar, önemli transferlere imza attı, bir dönem Aydınspor, Uşakspor, Fethiyespor formalarını giyen, son alarak 3. Lig ekibi Osmaniyespor FK'da görev yapan 33 yaşındaki golcü Halil İbrahim Cenik ve BAL'ın tecrübeli ismi Ünye 1957'den 31 yaşındaki sağ açık Hakan Doğan'ı renklerine kattı. Halil İbrahim, 3. Lig'de 202 maçta 68, 2. Lig'de 56 maçta 6, Türkiye Kupası'nda da 8 maçta 3 gol kaydetti. BAL'da birçok şampiyonluk yaşayan Hakan, kariyerinde profesyonel liglerde 108 maçta 28 gol attı, BAL'da 49 maça çıktı. Tire FK, İskenderun FK'dan 28 yaşındaki sol bek Tuncer Baysal, Kozan FK'dan 21 yaşındaki stoper Mustafa Çay, Ünye 1957'den 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Şahin, Tokatspor'dan 29 yaşındaki forvet Abdulaziz Tanyeri, Karacabey'den 29 yaşındaki kaleci Erhan Aslan, Sivas Belediye'den 27 yaşındaki sol bek Muhsin Polat, Çorum FK'dan 37 yaşındaki orta saha Hüseyin Bak'ı renklerine kattı.



■ SERVET SARUN