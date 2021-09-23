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Haberler Spor Ahmet Bayram’dan bir birincilik daha

Ahmet Bayram’dan bir birincilik daha

Ahmet Bayram’dan bir birincilik daha

23.9.2021

MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Kadıköy Yarı Maratonu'nda yine kürsüye çıktı. İlk sırasını Etiyopyalı Getaye Glaw'ın elde ettiği yarı maratonun genel klasmanında 4. sırada kendisine yer bulan Ahmet Bayram, yaş kategorisini ise rahat bir şekilde birinci sırada tamamladı. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve "Şiddete Karşı Koş" sloganıyla Kadıköy Caddebostan sahilinde gerçekleştirilen Kadıköy Yarı Maratonu 10 kilometre ve 21 kilometre olmak üzere 2 parkurda gerçekleştirildi. Ahmet Bayram, 21 kilometrelik yarı maratonda 1 saat 16 dakika 42 saniyede koşuyu tamamlayarak 45-49 yaş grubunda yine rahat bir birincilik elde etti.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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