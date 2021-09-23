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Haberler Spor ‘Balıkesirspor küme düşmez’

Balıkesirspor küme düşmez’

Kırmızı-beyazlı takımın zaferinde attığı golle pay sahibi olan Batuhan İşçiler, ‘ Bal-Kes korkulu rüya görmez” dedi

‘Balıkesirspor küme düşmez’

23.9.2021

TFF 1. Lig'de 3 maçlık mağlubiyet serisini sahasında Keçiörengücü'nü yenerek son veren Balıkesirspor'da, takımının ilk golüne imza atan Batuhan İşçiler iddialı konuştu, "Bu sezon korkulu rüya görmeyiz" dedi. Yeni sezonda yönetimle masaya oturup yola devam kararı alan 26 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon 5 maça da banko çıktı.

'BİRBİRİMİZİ İYİ TANIYORUZ'
Umut Baysal'ın en güvendiği oyuncuların başında gelen Batuhan, 3 sezondur kırmızı- beyazlı formayı başarıyla giyiyor. Genç savunmacı, Bal-Kes'te, 574 gün sonra gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı formayla en son 2019-2020 sezonunda deplasmanda 3-0 kazanılan Giresunspor galibiyetinde gol atan Batuhan, "Geç kurulan bir takımız. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Transfer yapamadık diye bize düştü gözüyle bakanlar çok yanılacak. Balıkesirspor küme düşmez. Bunu arkadaşlarımla birlikte herkese göstereceğiz" dedi.

■ ÜMİT YÖNEY
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