Göz-Göz’ün tadı yok

Süper Lig'de geçen hafta derbide Altay'a 2-1 mağlup olan Göztepe, sahasında Hatayspor'a da 2-0 yenildi. 13. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de, Berkan Emir ceza sahasına ortaladı. Defansı aşan topla arka direkte buluşan Soner Aydoğdu, şutunu kaleye gönderdi ancak kaleci Munir topun sahibi oldu. 24'te sol kanattan yüklenen Göztepe'de Ndiaye Ndiaye topla birlikte ceza sahasına girip Yalçın Kayan'a pas verdi. Topla buluşan Yalçın Kayan şutunu attı ancak kaleci Munir topu çeldi. 30'da sağ kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına yaptığı ortadan yükselen Diouf, kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü. 35'te Ribeiro ile serbest vuruş kullanan Hatayspor'da ceza sahası içinde bulunan Burak Öksüz, kafayla topu kale önüne çevirdi. Diouf meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1. 45+2'de Halil, Ndiaye ile verkaç yaparak savunma arkasına kaçtı. Halil sağ çaprazdan şutunu attı ancak kaleci Munir topu çeldi.







KERİM MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI

69'da Berkan sol kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Kerim kafayı vurdu top yandan auta gitti. 76'da Beykan rakibine yaptığıfaul sonrası ilk olarak sarı kart gördü. 'VAR' incelemesinin ardından sarı kartı iptal edilen Beykan, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 77'de El Kaabi ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı ama kaleci İrfan Can gole izin vermedi. 78'de Lobzhanidze sol kanattan topu içeriye çevirdi, arka direkte Diouf tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. 90+2'de Louis ceza sahası içinde topla buluşup vuruşunu yaptı meşin yuvarlak auta gitti. Maç 2-0 sona erdi.



KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, Hatayspor maçı kadrosunda değişikliğe gitti. Sırp teknik adam son oynanan Altay maçı on birinde iki değişiklik yaptı. Savunmada son üç maçtır görev yapan Kahraman Demirtaş yedek kulübesine çekilirken, Maestro stoper olarak Wilker Angel'a görev verdi. Göztepe'nin yaz transfer döneminde Grozny ekibinden kadrosuna kattığı Venezuelalı stoper ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Maestro, bir değişiklik de orta alanda yaptı. Altay maçında bekleneni veremeyen on numara Tijanic'in yerine genç Yalçın Kayan görev yaptı.

BEYKAN KIZARDI

Göztepe'nin başarılı oyuncusu Beykan Şimşek, oyuna girdikten kısa bir süre sonra kırmızı kart gördü. 63. dakikada Yalçın Kayan yerine oyuna dahil olan Beykan, 76. dakikada kırmızı kart gördü. Bu dakikada Hatay atağa çıkarken rakibine faul yapan oyuncuya hakem sarı kart gösterdi. ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem sarı kartı iptal ederek Beykan'a kırmızı kart gösterdi.

SAHAYI DUMAN BASTI

Hatayspor maçının ikinci yarısında son 15 dakika yoğun duman altında oynandı. Stadın dışındaki binalardan birinin çatısındaki çıkan yangın sahaya indi. Futbolcular yoğun duman al-altında tında maçı tamamlarken, nefes almak zaman zaman zorlaştı.





TARAFTARDAN TEPKİ

Göztepeli taraftarlar oynanan kötü futbol ve Hatayspor karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası futbolculara tepki gösterdi. Özellikle 2. yarıda yenilen 2. gol sonrası 'Şerefiniz varsa oynayın" şeklinde tempo tutan taraftarların hedefinde ise bazı oyuncular vardı. Soner'e oyundan alınırken yuhalayan taraftarlar aynı tepkiyi de yine Berkan'a gösterdi. Son 10 dakikada Berkan'ın ayağına her top gelişinde taraftarlar futbolcuyu yuhaladı. Maç sonunda ise kale arkasında bulunan taraftarlar tüm takımı tribünlere çağırırken futbolculardan kötü gidişe son vermelerini istedi. Taraftarlar, 'Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın', 'O forma kutsaldır nasip olmaz herkese', 'Sepil bu takım senin eserin', 'Göztepe bizimdir bizim kalacak' şeklinde tezahüratlarla futbolculara sert tepki gösterdiler.

BERKE ÖZBAY