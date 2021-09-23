İşte büyük Altay

Ç.Rize deplasmanında üç puanı kaparak Süper Lig'deki çıkışını sürdüren Altay'da kanat oyuncusu Erhan Çelenk'in maç içindeki hareketi Türkiye'nin gündemine otururken, karşılaşma sonrası teknik direktör Mustafa Denizli'nin futbolcusuna verdiği destek siyah-beyazlı kulübün büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Çaykur Rizespor mücadelesinin 13. dakikasında İzmir ekibinin atağında Fabricio'nun topsuz alandaki sakatlığı sonrası gole gitmek yerine tedavi için topu taca atan başarılı futbolcu Yeni Asır'a çok özel açıklamalarda bulundu.



ERHAN ÇELENK: GEREKENİ YAPTIM

Erhan, "Fabricio'nun sakatlığını görür görmez topu dışarı attım. Devam etmek bizim karakterimize sığmazdı. Gerekeni yaptım. Bize de o yakışırdı" dedi. 32 yaşındaki oyuncu mücadelenin ardından Mustafa Denizli'nin önce "Niye atmadın golü?" diye kendisine takıldığını kendisinin de "Bana yakışmazdı" sözleri sonrası "Zaten atsaydın dışarı alırdım seni" diyerek oyuncusuna destek verdiğini söyledi. Erhan Çelenk'in Fair-Play ödülününe aday gösterilmesi beklenirken dün Federasyon da oyuncuyu kutlayan bir açıklama yaptı.



FEDERASYON DA TEBRİK ETTİ

Federasyon'un Twitter hesabında "Gol atma şansı olmasına rağmen, Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atarak örnek bir harekette bulunan Erhan Çelenk'i ve bu anlamlı davranışı gerçekleştiren bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Altay'ı tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi.



BAMBA'NIN DÖNÜŞÜ

Ç.Rize deplasmanında Altay'ın ikinci golünü atan DaoudaBamba 4 haftalık suskunluğuna son vermenin mutluluğunu yaşarken, ligdeki gol sayısını üçe çıkarttı. Bu arada Maçın 74'üncü dakikasında Zeki'nin yerine oyuna giren Ceyhun, siftah yapmış oldu. İsveçli stoper Eric Björkander ise gol siftahı yaptı. Takımını 44'üncü dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçiren 25 yaşındaki futbolcu, galibiyette önemli rol oynadı.

BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Spor Toto Süper Lig'de 7'nci haftada cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Altay'da müsabakanın biletleri dün satışa çıktı. Siyah beyazlı yönetim bilet fiyatlarını güney ve kuzey kale arkası 50, maraton 100, numaralı tribün 750, VIP tribün ise 1500 TL olarak belirledi.



■ BURAK HAKERLER