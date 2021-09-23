Sefa Yurtkölesi’nden Selendi’de ilk gösteri

SELENDİ Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nün daveti üzerine söyleşiye katılmak için ilçeye gelen bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi havuzda yeteneklerini sergiledi. İlçe Kaymakamı Ali Yıldırm'ı ziyaret eden ve kendi yazdığı kitabı hediye eden Yurtkölesi ziyaretin ardından Manisa Büyük Şehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezi'nde lise öğrencileri ve engelli öğrencilerin katılımı ile söyleşi gerçekleştirildi. Sefa Yurtkölesi, söyleşide yüzmede elde ettiği dünya çapındaki başarılarla spordaki yeteneklerini, engellerle başa çıkmanın yollarını ve başarısının sırrını anlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yurtkölesi, söyleşinin ardından Selendi İlçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Selendi'ye kazandırılan yüzme havuzunda bir performans gösterisi yaptı.



■ ADEM ÇAKIR

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