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Arkas Spor iyi başladı

TSYD İzmir Şubesi’nin 7.’sini düzenlediği özel turnuvada İzmir ekibi, Bursa’ya set vermedi. Arkas, bugün Altekma ile karşı karşıya gelecek.

Arkas Spor iyi başladı

24.9.2021

TSYD İzmir Şubesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Simya Metal Voleybol Turnuvasının ilk maçları Arkas Spor'un Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşma ile tamamlandı. Efeler Ligi ekipleri Arkas Spor, Altekma, Bursa Büyükşehir Belediye ve Ziraat Bankkart takımlarının katıldığı turnuvada Arkas Spor, karşılaşmanın setlerini 25-17, 25-21 ve 25-23 kazandı. Turnuva bugün Altekma- Arkas Spor ve Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edecek.

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