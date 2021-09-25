Altınordu’ya kart uyarısı

İzmir ekibi ligde oynadığı son 6 maçta 4 kırmızı kart gördü

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. İlk 6 haftada 4 kırmızı kart gören İzmir ekibinin deneyimli teknik patronu Eroğlu, "Bu kadar kart görmeyi biz de beklemiyorduk. Önceki sezonlarda görmediğimiz kadar kart gördük. Denizlispor maçında haksız bir kırmızı karttı, Gençlerbirliği deplasmanında 2 kırmızıdan 1'i ağırdı. Yine de olmaması gerekiyor. Oyuncularımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Onları uyarıyoruz" diye konuştu. Yusuf Yalçın'ın cezalı, Şeref'in tedavisinin sürdüğü Altınordu'da ayak bileğinde ağrıları olan forvet Ahmet Dereli'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak.