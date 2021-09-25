  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altınordu’ya kart uyarısı

Altınordu’ya kart uyarısı

İzmir ekibi ligde oynadığı son 6 maçta 4 kırmızı kart gördü

Altınordu’ya kart uyarısı

25.9.2021

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. İlk 6 haftada 4 kırmızı kart gören İzmir ekibinin deneyimli teknik patronu Eroğlu, "Bu kadar kart görmeyi biz de beklemiyorduk. Önceki sezonlarda görmediğimiz kadar kart gördük. Denizlispor maçında haksız bir kırmızı karttı, Gençlerbirliği deplasmanında 2 kırmızıdan 1'i ağırdı. Yine de olmaması gerekiyor. Oyuncularımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Onları uyarıyoruz" diye konuştu. Yusuf Yalçın'ın cezalı, Şeref'in tedavisinin sürdüğü Altınordu'da ayak bileğinde ağrıları olan forvet Ahmet Dereli'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’ya kart uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.