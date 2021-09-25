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Haberler Spor İstanbul’da on bir yine değişecek

İstanbul’da on bir yine değişecek

İstanbul’da on bir yine değişecek

25.9.2021

Süper Lig'de pazar günü Galatasaray'a konuk olacak olan Göztepe'de teknik direktör Maestro'nun yine kadroda değişime gitmesi bekleniyor. Hatay maçına oyuna on birde başlayan Yalçın, Lourency Rodriguez ve Wilker Angel yeniden yedek kulübesine çekilecek. Bu oyuncuların yerine orta alanda Tijanic, kanatta Baku ve savunmada da Atınç'ın forma giymesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Marko Mihojevic ve Murat Paluli'nin sakatlıkları sürerken Hatayspor maçında kırmızı kart gören Beşkan Şimşek de yarınki maçta forma giyemeyecek.
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