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Buca, Uşak önünde

Geçen maçta evinde Pendikspor’a yenilen İzmir ekibi bugün deplasmanda saat 16.00’da güçlü rakibi Uşakspor ile kapışacak.

Buca, Uşak önünde

26.9.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Pendikspor'a yenilen Bucaspor 1928, bugün deplasmanda Uşakspor ile mücadele edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda hakem Süleyman Bahadır'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez, Uşak deplasmanında kazanıp yenilgiyi telafi edeceklerini dile getirdi. Doğantez, "Maça iyi hazırlandık. Çok iyi mücadele ederek alın terimizin karşılığını almak istiyoruz. Pendikspor yenilgisini deplasmanda telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.

UŞAKSPOR DA İDDİALI
UŞAKSPOR teknik patronu Serkan Afacan ise Bucaspor'u yenecek güçte olduklarını söyleyerek, "Evimizdeki karşılaşmayı kazanıp 2'de 2 yapmak istiyoruz" dedi.

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