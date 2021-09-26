Kaf-Kaf tek tek

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 4. hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Ofspor'la 0-0 berabere kaldı. Üst üste üçüncü beraberliğini alan Karşıyaka, 3 puana ulaşıp düşme hattından kurtulamazken, Karadeniz temsilcisi puanını 7'ye çıkardı. 14. dakikada gelişen konuk ekip atağında Volkan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Adnan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 24'te Karşıyaka atağında İlyas sağdan kesti. Özgür'ün içeri çıkardığı topa Mustafa Aşan müsait pozisyonda kötü vurdu. 28'de ev sahibi ekibin sağdan kazandığı serbest vuruşta Ertuğrul ceza sahasına ortaladı. Özgür'ün kafa şutunda kaleci Burak gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.
KALECİ BURAK YILDIZLAŞTI
61. dakikada Ofspor'un kazandığı serbest vuruşta Onur iyi vurdu. Kaleci Yusuf uzanarak köşeye giden topu çıkardı. 69'da sağdan Ertuğrul'un kullandığı kornerde Burak kafayı vurdu, top üstten auta gitti. 85'te Mustafa Aşan'ın sağdan ortasında topu göğsüyle yumuşatan Samican'ın röveşata vuruşunda kaleci Burak köşeye giden meşin yuvarlağı çıkardı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.
BERKE ÖZBAY
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