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Kaf-Kaf tek tek

Son iki maçından sahadan beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, konuk ettiği Karadeniz temsilcisiyle de yenişemedi ve alt sıralara demir atarak düşme hattından uzaklaşamadı.

26.9.2021