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Haberler Spor İçel İdman Yurdu - Düzcespor | CANLI İZLE

İçel İdman Yurdu - Düzcespor | CANLI İZLE

Türkiye Kupası 2. Tur maçında İçel İdman Yurdu ve Düzcespor karşı karşıya geliyor. Her iki takım da, alacağı galibiyetle bir üst tura yükselmek istiyor. A Spor ekranlarından yayınlanan İçel İdman Yurdu - Düzcespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İçel İdman Yurdu - Düzcespor | CANLI İZLE

28.09.2021, 17:59

Türkiye Kupası 2. Tur maçında İçel İdman Yurdu ve Düzcespor karşı karşıya geliyor. Her iki takım da, alacağı galibiyetle bir üst tura yükselmek istiyor. A Spor ekranlarından yayınlanan İçel İdman Yurdu - Düzcespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

CANLI YAYIN

İLK 11'LER
İçel İdman Yurdu : Orhan, Özkan, Gökcan, İhsan Uğur, Miraç Can, Serhat, Ömer, Halil İbrahim, Batuhan, Burak, Ömer Faruk. Düzcespor: Ersin, Barış Emirhan, Berkehan, Recep, Alperen, Osman, Batuhan, Muhammed Ali, Erkan, Eren, Tugay.

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