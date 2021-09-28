Haberler Spor İçel İdman Yurdu - Düzcespor | CANLI İZLE

Türkiye Kupası 2. Tur maçında İçel İdman Yurdu ve Düzcespor karşı karşıya geliyor. Her iki takım da, alacağı galibiyetle bir üst tura yükselmek istiyor. A Spor ekranlarından yayınlanan İçel İdman Yurdu - Düzcespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

28.09.2021, 17:59