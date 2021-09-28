KSK kaldığı yerden

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 sezonun flaş takımı olan Pınar Karşıyaka, 6 dış transferle büyük oranda yenilediği kadrosuyla yeni sezona da müthiş başladı. Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 33 sayı farkla 92-59 yenerek ilk haftadan zirveye kurulan Kaf-Kaf, lig ve geçen sezon final oynayıp kupayı kaçırdığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da iddialı olacağını kanıtladı. Rakibi önünde çok etkili bir performans sergileyen yeşil-kırmızılılarda kadroda üçüncü sezonunu geçiren guard Taylor, 20 sayı üretip 8'de 6 üçlük isabetiyle fişi erken çekti. Taylor gibi takımda üçüncü sezonunu geçiren M'Baye 5'te 3 üçlükle 15 sayı, yeni yabancılardan Colson 2'de 2 üçlük isabetiyle 18 sayı, Blackmon da 6'da 4 üçlük yüzdesiyle 12 sayı üretti.

SARICA: DAHA İYİ OLACAĞIZ

İlk hafta sonunda kendileri için güzel bir maçın geride kaldığını söyleyen başarılı antrenör Ufuk Sarıca, "Sahaya koyduğumuz ciddiyet ve gösterdiğimiz performans beni mutlu etti. Ancak yüzde yüz hazır değiliz. Farklı kazanmamıza rağmen oyunda aksayan yönler var ama bunları ilerleyen haftalarda düzelteceğiz" şeklinde konuştu.



PETKİM YENİLGİYE ÜZÜLDÜ

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk haftasında Pınar Karşıyaka'ya evinde 92-59 gibi farklı sonuçla mağlup olan Petkimspor büyük moral bozukluğu yaşarken, antrenör Can Sevim takımının performansına öfkelendi. Petkim'le ilk resmi maçına çıkan genç çalıştırıcı, çok kötü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Hem savunmada hem de hücumda istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Yeni bir takımız ve sisteme alışmak zaman alıyor. Böyle oynamaya hakkımız yok, bu biz değiliz. İlk resmi maçımız olmasının gerginliği mi bilemedim. Oyuncuların bu takımın bir sistemi olduğunu ve kendi oyunlarını oynayamayacaklarını anlamaları lazım. Sisteme uyulmazsa ve bu şekilde oynamaya devam edersek bu tarz sonuçlar kaçınılmaz olur" dedi.