Pınar KSK Bahçeşehir önünde

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 33 sayı farkla yenerek liderlik koltuğuna oturan Pınar Karşıyaka, uzun bir aradan sonra bugün taraftarıyla buluşacak. Yeşil-kırmızılı ekip, saat 13.00'te başlayacak randevuda Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Bahçeşehir ağırlayacak. Seyircili son iç saha maçını 11 Mart 2020'de Kiev Basket'le FIBA Europe Cup'taki çeyrek final rövanşında oynayıp koronavirüs pandemisi yüzünden potada taraftarından 1.5 yılı aşkın süredir ayrı kalan Karşıyaka, 571 gün sonra sevenlerinin huzuruna çıkacak. Tribünlere korona virüs aşı takvimlerini virüsü atlatıp izolasyon süreçlerini bitirme şartıyla yüzde 50 kapasitesiyle taraftar alınacak. Bahçeşehir bu sezon ilk hafta oynadığı maçta Beşiktaş'ı 86-77 yendi. Diğer maçlar şöyle: 15.30 Beşiktaş Icrypex- Anadolu Efes, 18.00 TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol, 20.15 Galatasaray Nef-Darüşşafaka.