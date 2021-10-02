Gözler Oslo’da

2021 Dünya Güreş Şampiyonası bugün başlayacak ve gözler Norveç'in başkenti Oslo'da olacak. 10 Ekim'e kadar sürecek organizasyonda 60 ülkeden yaklaşık 650 güreşçi mücadele edecek. Şampiyonada Türkiye'yi toplam 30 milli sporcu temsil edecek. Serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonanın ilk gününde 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 86 kiloda Osman Göçen ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak.

KAYAALP VE ADAR YOK

Üçüncü olimpiyat madalyasını Tokyo 2020'de kazanan Rıza Kayaalp ile dünya evine giren Yasemin Adar, kadroda yer almıyor. Türkiye, 2019'da Kazakistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya almıştı. Dördüncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, grekoromen stilde Türk güreş tarihine geçmişti. Taha Akgül ve Süleyman Atlı gümüş, Cenk İldem de bronz madalya kazanmıştı.



MADALYA MÜCADELESİ VERECEK SPORCULAR

Madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar: Erkekler serbest stil: 57 kilo: Süleyman Atlı, 61 kilo: Emrah Ormanoğlu, 65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan, 70 kilo: Mustafa Kaya, 74 kilo: Fazlı Eryılmaz, 79 kilo: Ramazan Sarı, 86 kilo: Osman Göçen, 92 kilo: Erhan Yaylacı, 97 kilo: Süleyman Karadeniz, 125 kilo: Taha Akgül. Kadınlar: 50 kilo: Evin Demirhan Yavuz, 53 kilo: Zeynep Yetgil, 55 kilo: Mehlika Öztürk, 57 kilo: Elvira Kamaloğlu, 59 kilo: Ebru Dağbaşı, 62 kilo: Merve Karadeniz, 65 kilo: Aslı Demir, 68 kilo: Nesrin Baş, 72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu, 76 kilo: Ayşegül Özbege, Grekoromen: 55 kilo: Ekrem Öztürk, 60 kilo: Ahmet Uyar, 63 kilo: Mehmet Çeker, 67 kilo: Murat Fırat, 72 kilo: Cengiz Arslan, 77 kilo: Yunus Emre Başar, 82 kilo: Burhan Akbudak, 87 kilo: Metehan Başar, 97 kilo: İbrahim Tığcı, 130 kilo: Osman Yıldırım.