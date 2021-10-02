Haydi hayırlısı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün yapıldı. Kura çekimine Süper Lig'den Adana Demir, Altay, Antalya, Giresun ve Kayseri, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve 2. turdan gelen 19 takım olmak üzere toplam 87 takım katıldı. Tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. tur maçlarında 15 Ege temsilcisi de mücadele edecek. Maçlar A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DERBİLERE SAHNE OLACAK

Ziraat Türkiye Kupası'na üçüncü turdan dahil olan Süper Lig'in yeni ekibi Altay, 3. Lig ekibi Derince Belediyespor ile eşleşti. Türkiye'nin A Spor ekranlarından büyük bir heyecanla takip ettiği kupada 3. tur Ege derbilerine de sahne olacak. 1. Lig ekibi Akhisarspor ve 3. Lig'den Bergama Belediyespor 3. turda eşleşirken, 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'da, 3. Lig temsilcisi Karşıyaka'yı konuk edecek. Denizlispor'un ev sahibi olacağı 3. turda rakibi Şile Yıldızspor olurken, 1. Lig'den Altınordu da bu turda Tepecik Belediyespor'u ağırlayacak.



İŞTE EGELİLERİN KUPADAKİ RAKİPLERİ

Denizlispor-Şile Yıldız Ankaragücü-Somaspor Altınordu-Tepecik Bld Turgutlu-Mardin 1969 Manisa FK-Fatsa Bld Balıkesirspor-Kestelspor Akhisarspor-Bergama Bld Menemenspor-Karşıyaka Bodrumspor-Isparta 32 Erzurumspor-Nazilli Bld Uşakspor-Nevşehir Bld Eyüpspor-Buca 1928 Altay-Derince Belediye