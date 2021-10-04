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Bucaspor sıkıntılı

Evinde oynadığı 3 maçta 1 beraberlik iki yenilgi alan Buca, Kırşehir’e de yenildi. Taraftarlar, yönetim ve teknik heyet arasında gerginlik yaşanıyor.

Bucaspor sıkıntılı

4.10.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Bucaspor 1928'de işler iyi gitmiyor. 5 maçta 2 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, iç sahada kazanamamanın sancısını yaşıyor. Son olarak Kırşehir Belediyespor'u evinde ağırlayan İzmir ekibi rakibine de teslim olunca, taraftarlar, teknik heyet ve yönetim arasında gerginlik yaşandı. Taraftarlar Kırşehir maçının ardından tribünleri terketmezken, futbolculara ve teknik heyete büyük tepki gösterdi. Çarşamba Nazilli ile deplasmanda oynayacak Buca'da taraftarlar 3 puan sözü istedi.

DOĞANTEZ DE ÇARE OLAMADI
İLK hafta Isparta ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran Bucaspor 1928'de takımın başına Tolga Doğantez 3. kez gelirken, genç teknik adam da istediğini elde edemedi. Bucaspor, 5 maçta sadece Akhisar ve Uşakspor'u yendi.

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