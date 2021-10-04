Manisa FK kahretti

TFF 1. Lig'de 3'te 3 yaparak sezona başladıktan sonra son 4 maçını puansız kapatan Manisa Futbol Kulübü, Eyüpspor'a 3-2 mağlup olup, yıkıldı. 20'de Kozulj'un aşırttığı topu önünde bulan Umut düzeltip sert vurdu: 1-0. 32'de Erhan serbest atışı mükemmel kullandı: 1-1. 36'da Erhan soldan getirdi penaltı noktasına çıkardı, Sousa düzgün vurdu: 1-2.
SON DAKİKA YIKILDILAR
59'DA Bülent'in ortasında ceza alanında Stancu kontrol edip sert vurdu: 2-2. 61'de Umut'un kafa vuruşu auta çıktı. 66'da Tabekou'nun orta şut karışımı vuruşu üst direkten auta gitti. 77'de Gakpa'nın vuruşunda sonuç gelmedi. 90'da bastıran Eyüpspor, Enes'in golüyle 3-2'lik üstünlüğü yakaladı, Manisa adeta yıkıldı.
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