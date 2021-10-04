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Taha Dünya üçüncüsü

Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde 125 kiloda Taha Akgül ile 74 kiloda Fazıl Eryılmaz bronz madalya kazandı

Taha Dünya üçüncüsü

4.10.2021

NORVEÇ'İN başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, ABD'li rakibi Nicolas Edward Gwiazdowski'yi 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu. 74 kiloda ise Fazlı Eryılmaz, Belarus rakibi Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı. Şampiyonada bugün mindere çıkan sporculardan 57 kiloda Süleyman Atlı, yarı finalde İranlı Alireza Nosratolah Sarlak'a 7-4 kaybederek final şansını kaybetti. Atlı, bugün repesajdan gelecek rakibiyle bronz madalya maçına çıkacak. Öte yandan, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, çeyrek finalde Rusya'dan Zagir Shakhiev'e 10-0 kaybetti. Rus sporcunun finale çıkmasıyla Kılıçsallayan, bugün bronz madalya maçı için Hindistan'tan Rohit Rohit'e karşı repesaja çıkma hakkı elde etti. Organizasyonda bugün serbest stil 70 kiloda Mustafa Kaya, 97 kiloda Süleyman Karadeniz, kadınlar 55 kiloda Mehlika Öztürk, 62 kiloda da Merve Karadeniz mindere çıkacak.

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