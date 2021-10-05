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Altay'dan U15 Milli Takımı'na 9 futbolcu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İzmir'de düzenlediği U15 Milli Takım seçmelerine Altay'dan 9 genç katıldı. Türk futboluna bugüne kadar sayısız yıldız kazandırıp ay-yıldızlı takımlarımızın gözbebeği olan Altay, İzmir'deki U15 Milli Takım seçmelerinde 9 genç ile temsil edildi.

05.10.2021, 11:53