Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yenerek 19 puana ulaşan ve şampiyon olduğu 2013-2014 sezonundaki en iyi sezon başlangıcını tekrarlayan Fenerbahçe'ye piyango vurdu. Teknik direktör Vitor Pereira'nın talebi üzerine Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'dan transfer edilen Kim Min-Jae performansıyla Avrupa devlerinin gözdesi oldu. 24 yaşındaki Güney Koreli için en ciddi teklifi Tottenham yaparken yönetim, 20 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Kim Min- Atletico Madrid gibi ekiplerin de gündeminde bulunduğu ifade edildi.
YAZ DÖNEMİNDE GİDEBİLİR
Yönetim, Tottenham'ın istediği futbolcuyu ara dönemde elinden çıkarmayı planlamıyor. Ancak yaz transfer döneminde en az 20 milyon Euro'luk bir teklif sonrası transfere vize verilecek.
YAZ DÖNEMİNDE GİDEBİLİR
Yönetim, Tottenham'ın istediği futbolcuyu ara dönemde elinden çıkarmayı planlamıyor. Ancak yaz transfer döneminde en az 20 milyon Euro'luk bir teklif sonrası transfere vize verilecek.
Fenerbahçe’ye Kim piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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