Futbola eleştiri Adam’a ise övgü

Denizlispor'un, Boluspor'a karşı sergilediği futbol taraftarların tepkisine neden oldu. Ligde 3 maçta sadece 1 puan alarak puan cetvelinde düşme hattının averajla üzerinde yer alan Horoz, milli maç arasına 1 puan morali ile girdi. Boluspor deplasmanında futbol olarak vasatın üzerine çıkamayan takımı eleştiren yeşilsiyahlı taraftarlar, başarılı kurtarışlarla kalesinde devleşen kaleci Adam Stachowiak'ın 1 puanın mimarı olduğunu belitti. Boluspor'un maç boyunca yaptığı 35 orta ve 27 şutta kalesinde devleşen Polonyalı tecrübeli kaleci kritik kurtarışlara imza atmıştı.



'TAKIM ARTIK OTURUYOR'

Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, "İki devreli bir maç oldu. İlk yarıda biz daha iyi oynadık. Baskılıydık. İyi mücadele ettik. İkinci yarının başlarında Boluspor daha iyi oynadı. 1 puan deplasman da bizim için iyi sayılır. Arayı iyi değerlendirip sonraki maçlara daha iyi hazırlanmak istiyoruz. Denizlispor iyi yolda. Takım oturuyor. Bundan sonra mazeretimiz yok" diye konuştu.

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