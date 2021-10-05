Mekik fırsatı tepti

3. Lig 2. Grup’ta iki kez öne geçtiği maçta sahasında Altındağ önünde ilk galibiyetine çok yaklaşan sarı-kırmızılılar, sonunu getiremeyip 1 puanla yetinirken yine hayal kırıklığı yaşattı

3. Lig 2. Grup'ta evinde Altındağspor'la 2-2 berabere kalan Kızılcabölükspor, ilk galibiyetini almaya çok yaklaştığı karşılaşmada 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. İlk yarısını 1-0 önde kapattığı müsabakada ikinci yarının başında Mustafa Acar'ın kendi kalesine attığı golle talihsizlik yaşayan sarıkırmızılı takım bir kez daha öne geçmesine rağmen, 10 kişi kalan rakibi karşısında 90. dakikada kalesinde gol görerek 1 puana razı oldu. Düşme hattından kurtulamayan ve 2 puanda kalan Mekik'te Yomraspor deplasmanı öncesi Adem Aydın cezalı duruma düştü.



'HASAN ŞERMET'LE YOLA DEVAM'

Kulüp başkanı Osman Duran, üzerlerindeki şansızlığı kıramadıklarını belirterek, teknik direktör Hasan Şermet ile yola devam edeceklerini söyledi. Puan cetvelinde sondan ikinci sırada bulunan sarı kırmızlılarda, kazanamayan kadroda ısrar eden ve otasyona gitmeyen teknik direktör Hasan Şermet, eleştiri oklarının hedefindeki isim olurken, başkan Duran teknik heyete sahip çıktı. Duran, "İnşallah önümüzdeki günler daha iyi olacak. Teknik heyetimizde değişiklik söz konusu değil. Biz başarılı olacağız" dedi. Taraftarlarla jandarma arasında maçın ilk yarısında tribünlerde yaşana gerginliğe de değinen Duran, "Jandarma, taraftar içine girince taraftar tahrik oluyor. Maç kazanamayınca taraftarın stresi artıyor. Gerilime gerek yok" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP