Ikinci Lig’de kritik maçlar oynanacak

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta Ege takımları zorlu maçlara çıkacak. Beyaz Grup'ta oynadığı son 2 maçtan yenilgiyle ayrılan Uşakspor evinde saat 14.00'te Anagold 24Erzincanspor'u ağırlayacak. Son maçında deplasmanda Tarsus İY'na yenilen Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da Isparta 32 ile kapışacak. Kırmızı Grup'ta lider durumda bulunan Bodrumspor, Serik İsmail Oğan Stadı'nda 15.30'da Serik Belediyespor'un konuğu olacak. Oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve sadece 1 beraberlik elde eden Turgutluspor, Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda 15.30'da Vanspor'la mücadele edecek. Zirveyi hedefleyen Somaspor ise Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda 19.00'da Sakaryaspor ile mücadele edecek.

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