  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ikinci Lig’de kritik maçlar oynanacak

Ikinci Lig’de kritik maçlar oynanacak

Ikinci Lig’de kritik maçlar oynanacak

6.10.2021

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta Ege takımları zorlu maçlara çıkacak. Beyaz Grup'ta oynadığı son 2 maçtan yenilgiyle ayrılan Uşakspor evinde saat 14.00'te Anagold 24Erzincanspor'u ağırlayacak. Son maçında deplasmanda Tarsus İY'na yenilen Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da Isparta 32 ile kapışacak. Kırmızı Grup'ta lider durumda bulunan Bodrumspor, Serik İsmail Oğan Stadı'nda 15.30'da Serik Belediyespor'un konuğu olacak. Oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve sadece 1 beraberlik elde eden Turgutluspor, Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda 15.30'da Vanspor'la mücadele edecek. Zirveyi hedefleyen Somaspor ise Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda 19.00'da Sakaryaspor ile mücadele edecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ikinci Lig’de kritik maçlar oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.