Mbappe adım adım Madrid’e

FRANSA Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olmak istediğini ilk kez açıkladı. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu PSG'de kalmak istemediği, ayrılmak istediğini ve yeni kontrat imzalamayacağını belirtti. EURO 2020'den önce yönetime ayrılmak istediğini söylediğini ifade eden Fransız futbolcu, "PSG'de kaldığım için çok mutluyum ancak bu yaz ayrılmak istiyorum. PSG'de zamanım doldu, bir sonraki mantıklı adım ayrılmak olacak. R.Madrid dışında bir takıma transfer olmam" dedi. Real Madrid başkanı Florentino Perez de, Mbappe'yi Madrid'e getirebilecek anlaşmanın kış transfer döneminde tamamlanabileceğini açıkladı.

DİĞER