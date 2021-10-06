Ya tamam ya devam

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda cuma günü en kritik sınavına Norveç karşısında çıkacak. Grupta zirvedeki avantajını Hollanda'ya yenilerek kaybeden ay-yıldızlı ekipte Şenol Güneş'in yerine göreve gelen Alman teknik adam Stefan Kuntz da ilk sınavını verecek. İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynanacak maç öncesi 11 puanı bulunan Miller, 2 puan önünde ikinci sırada yer alan Norveç'i yenerek Dünya Kupası'na katılabilmek adına dev bir adım atmak istiyor.

HALİL DERVİŞOĞLU ONBİRE DOĞRU

Olası bir yenilgide ise grupta 3 maç daha oynayacak olan Türkiye'nin şansı mucizelere kalacak. Kuntz'un güçlü rakibi karşısında tercih edeceği on bir merak konusu olurken, Alman teknik adamın Kenan'ın yerine kadroya aldığı Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu ile oyuna başlaması bekleniyor.

NORVEÇ'TE SAKATLIK KABUSU

A Milli Takımımızın cuma günü kritik maçta karşılaşacağı Norveç'te sakatlık krizi gün geçtikçe büyüyor. Şu ana kadar Erling Braut Haaland, Joshua King, Andre Hansen, Alexander Sörloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjo, Jonas Svensson ve Per Kristian Bratveit'in sakatlıkları nedeniyle oynayamayacağı açıklandı. Norveç Teknik Direktörü Solbakken, "Güçlü bir takımla oynayacağız. Olağanüstü bir durumla kar karşıyayız" dedi