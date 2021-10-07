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Haberler Spor Bergama Belediye Aliağa'ya taşınıyor

Bergama Belediye Aliağa'ya taşınıyor

Bergama Belediye Aliağa’ya taşınıyor

7.10.2021

ÜÇÜNCÜ Lig 1. Grup'ta istikrarsız sonuçlar alan ve 4 puanla 16. sırada yer alan Bergama Belediyespor, Menemen Şehir Stadı'na veda edip Aliağa Şehir Stadı'na taşınıyor. İkinci başkan Şerif Topal, "Takım yeni yeni oturuyor. Gündemimizde hoca değişikliği yok, takımımıza güveniyoruz. Bursa Yıldırım maçıyla çıkışa geçeceğiz. Bergama 14 Eylül Stadı Millet bahçesi olacak. Menemen Stadı bakıma alınıyor. Aliağa FK kulübüyle görüştük. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür ediyoruz. Stadı bize tahsis ettti. 17 Ekim'deki Erbaaspor maçıyla birlikte maçlarımızı Aliağa'da oynayacağız. Bergama Stadı suni çim yapılıyor. Ocak'a yetişir diye düşünüyoruz. Yetişirse belki orada oynarız" dedi.

■ SERVET SARUN

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