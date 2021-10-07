Kasapoğlu, Gasly ile buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yer alan AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly ile Ortaköy'de kurulan Red Bull Racers standında bir araya geldi. Kasapoğlu, hafta sonunda gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'ne İstanbul'un mükemmel bir şekilde ev sahipliği yapacağını belirtti. Geçen yılki yarış öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden aracıyla geçtiğini hatırlatan Pierre Gasly ise "Şehirde Formula 1 arabası sürmek çok farklı bir his" dedi. Bakan Kasapoğlu, Gasly'ye çinili tabak hediye etti. Gasly ise yarışta kullandığı eldivenleriyle geçen yıl İstanbul yarışı öncesi Ortaköy'de yarış arabasıyla çektirdiği fotoğrafı Bakan Mehmet Kasapoğlu'na takdim etti.

DİĞER