Paris’te tarihe geçmek istiyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan, 2024'te Paris'te Türkiye adına bu branşta ilk altın madalya kazanan sporcu olmayı hedefliyor. Geldiği noktanın üzerine koyarak daha fazla çalışacağını dile getiren ay-yıldızlı cimnastikçi, "Cumhuriyet tarihinde erkeklerde ilk kez olimpiyatlara giden ve ilk kez madalya alan sporcuyum" diye konuştu. Ferhat Arıcan, yeni hedefleri için de "Hedefim 2022 yılında da Avrupa Şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve daha sonra da 2024 Paris Olimpiyatları'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil edip, altın madalya almak" dedi.

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