"Zirveyi Anadolu belirler"

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta yaşadığı sayısız başarının ardından teknik direktörlük kariyerine devam eden 'Şifo' lakaplı Mehmet Özdilek, Süper Lig'deki zirve yarışı ve İzmir ekipleriyle ilgili Yeni Asır Gazetesi'ne son derece önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de zirve 8 hafta sonunda şekillenmeye başlarken 55 yaşındaki Mehmet Özdilek, "Süper Lig şampiyonunu Anadolu takımları belirleyecek" diyerek önemli tespitte bulundu.

ANADOLU ARTIK GÜÇLÜ

Mehmet Özdilek, "Süper Lig geçen sezon olduğu gibi bu sezon da zor geçecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi aralarında yapacağı maçlardan çok Anadolu takımları ile oynayacakları müsabakalar şampiyonu belli edecek. Burada Anadolu takımlarının güçlü kadrolara sahip olması çok önemli. Onlar da artık büyük takımlarla oynadıklarında fark yaratıyorlar" dedi.

LİG ÇOK UZUN BİR MARATON

'Lig uzun maraton' diyen tecrübeli teknik adam Özdilek, "Geçen sene ilk 8 haftada Beşiktaş'ın performansı ortadaydı, sezon bittiğinde ise şampiyon oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray ciddi bir değişim içerisinde. Trabzonspor yaptığı takviyelerle ofansif gücünü çok yükseltti. Beşiktaş uluslar arası düzeyde çok önemli bir seviye atladı. 8 haftalık süreçte şampiyonluğun favorisini göstermek için erken" diye konuştu.

GÖZTEPE'NİN YERİ BU DEĞİL

Süper Lig'de 5. yılında düşme potasına gerileyen Göztepe ile ilgili de konuşan 55 yaşındaki teknik adam, "Hayalimdeki Göztepe zor bir deplasman olan, taraftarlar desteğini her koşulda alabilen bir takım. Bu camianın beklentileri ve hedeflerinin çok yukarıda olması gerekiyor. Düşme potasında değil daha çok üst sıralarda yer almalı. İzmir her zaman rakip takımlar için çok zor bir deplasman olmuştur" dedi.

ALTAY'I TECRÜBE ÇIKARDI

18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Altay'ın ilk yılındaki performansını da değerlendiren Özdilek, "Altay'ın başında Mustafa Denizli gibi deneyimli bir hoca var. Özellikle ligin son 4-5 haftasında tecrübeye, soğukkanlı kararlara ihtiyaç vardır. Altay'ı da geçen sene bu tecrübe çıkardı lige. İyi de başladılar. Ama bu ligin uzun vadede çok gelgitleri olur. İyi başlayıp, sonrasında ciddi sıkıntılar yaşayan takımlar oldu geçmişte. İlk seneler çok önemlidir. Ciddiyeti elden bırakmadan aynı şekilde yola devam edilmeli. Futbolun gerçekleri var. Onun için sabıra ve zamana ihtiyaç var" dedi.

TEKNİK HEYETE BİRAZ SAYGI

'Futbolda en önemli konu hoca ve takım istikrarıdır' diyen Mehmet Özdilek, "Ne yazık ki Türk futbolunda üst üste alınan iki kötü netice teknik direktörün gitmesine neden oluyor. Bu kadar ucuz ve basit olmamalı. Teknik direktörlük kurumuna da saygı göstermek gerekiyor. Uzun süreli çalışan teknik adamların çok başarılı olduğu yadsınamaz bir gerçek. 5 yıl Antalyaspor'da çalıştım. Aldığım durumla bıraktığım durum arasında çok fark oldu. Yönetim olarak teknik adamınıza inanıyorsanız onun etrafında birlik olmanız gerekiyor" ifadesini kullandı.

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