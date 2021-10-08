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Haberler Spor Fethiyespor’dan taraftarlara çağrı

Fethiyespor’dan taraftarlara çağrı

Fethiyespor’dan taraftarlara çağrı

8.10.2021

3. Lig 3. Grup'ta sezona yenilgiyle başladıktan sonra oynadığı 4 maçı da kazanıp zirveye kurulan Fethiyespor, 3.20 gol ortalaması yakalarken, teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi. Karabükspor maçını da kazanarak, bu seriyi pekiştirmek istediklerini vurgulayan Dinçel, "12. güç taraftarlar arkamızda olsun. Biz her maçı rahat kazanırız" dedi. Ofspor karşısında takımın mücadele gücünün ortaya çıktığını belirten Dinçel, şöyle devam etti: "Of deplasmanı bizim için kritik bir eşikti. Bu süreci de kayıpsız geçtik. Grupta şu an istediğimiz yerdeyiz. Ama bizim asıl hedefimiz sezonu bu noktada tamamlamak. Bunun için de mücadelemiz devam edecek. Bu hafta iç sahada oynayacağımız Karabükspor maçı ile bu seriyi bir adım daha pekiştirmek istiyoruz. 8 günlük süreçte 3 maç oynayacağız. 12. adamımızın desteğini bekliyoruz. Taraftarımız tribünleri doldursun."

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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