Nazillispor’a derbi morali

2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 deplasman mağlubiyetinin ardından taraftarı önündeki Ege derbisinde Bucaspor 1928'i 1-0 yenen Nazilli Belediyespor'da yüzler gülüyor. Lige 2 galibiyetle başlayıp ardından frene basan siyah-beyazlılar, rakibini Mehmet Özdıraz'ın tek golüyle geçerek 5 maçta 9 puana ulaştı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar da galibiyetin ardından rahat bir nefes aldı. Teknik patron Kar, bu galibiyetle yeni bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Kendileri için kritik öneme sahip müsabakadan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşayan Kar, "Amed ve Zonguldak Kömür maçlarında şanssız şekilde mağlup olmuştuk. Bu maç bizim için tekrar başlangıç maçıydı" şeklinde konuştu.

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