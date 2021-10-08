Pes etmedi tarih yazdı

İzmir'in son dönemdeki en büyük gururlarından altın madalyalı sporcumuz İbrahim Çolak, başarıya giden yolda yaşadıklarını Yeni Asır Gazetesi'ne anlattı. 26 yaşındaki sporcu cimnastiğe 5 yaşında başladığını ve çocukluk döneminde çok zorlandığını belirterek bu sporu bırakma noktasına geldiğini vurguladı. 2019 Dünya ve 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası halka branşında ülkemize altın madalya getiren ilk milli cimnastikçi olan Çolak, ailesinden gördüğü destekle yeniden sporu sevdiğini kaydederken 2013 yılında ayak bileğinin kırılması sonucu da zor günler yaşadığını fakat yine pes etmediğini söyledi.

AİLEM BÜYÜK DESTEK VERDİ

Çolak, "9-10 yaşlarındayken sporu bırakma noktasına gelmiştim. Hem fiziksel hem zihinsel olarak beni çok yoruyordu. O yaştaki çocuk için çok yoğun bir programım vardı ama aile desteğinin orada çok önemli olduğunu gördüm. Ailem beni motive etti, benimle konuştular ve benim tekrar sporu sevmemi sağladılar" şeklinde konuştu. 2013 yılında ayak bileği kırılan milli sporcu, ayağının 5 hafta alçıda kalmasına rağmen çalışmayı bırakmamasının ise ikinci kırılma noktası olduğunu söyledi

ALÇILI AYAKLA ÇALIŞTIM

"Ben ilk ciddi sakatlığımı 2013 yılında yaşadım. Ayak bileğim kırılmıştı. 5 hafta ayağım alçıda kaldı. Buna rağmen elimde değnekler ve ayağımdaki alçı ile antrenmana gitmeye devam ettim. Sol ayağımda alçı varsa sağ ayağıma, belime ağırlık takıp kondisyon çalışmaları yaptım. Bacaklarımı çalıştıramadığım için tamamen gövdemi çalıştırabildim. 5 hafta sonunda alçı çıktığında üst bölgem çok gelişmişti ama altım da incelmişti doğal olarak. Bunun sonucunda halkada bir anda yükselmiştim, performansım artmıştı. Bu olay benim için dönüm noktası oldu aslında. O 5 hafta devamlı yatsam belki bu noktada olamayacaktım" dedi

İLK HEDEFİM JAPONYA

Geçen sene ise sağ omzundan geçirdiği sakatlık sebebiyle ameliyat olan ve omzunun hala istediği seviyeye gelmediğini belirten milli sporcu, "Omzumdan yaşadığım sakatlık sebebiyle Tokyo'da kürsüye çıkamadım ama Japonya'dan ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan madalyayla dönmek için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.

'KULÜBÜM İKİNCİ AİLEM'

21 yıldır Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün oyuncusu olduğunu belirten milli sporcu, "Kulüp benim ikinci ailem. Küçüklüğümden beri her konuda sağ olsunlar ellerinden geldiği kadar destek oldular. Onlar beni ve arkadaşlarımı iyi şekilde eğittiler. Hem kendilerini geliştirdiler hem de bizleri geliştirdiler. Bu seviyeye kadar beraber geldik, onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

'BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKANIMIZ HEP DESTEKLEDİ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerini her zaman desteklediğini belirten milli sporcu, "Biz bir şey istediğimiz, söylediğimiz zaman hemen halletmeye çalışıyorlar. Spor Bakanımız sağ olsun bizleri ismen de tanıyor, ayrıca yaşadığımız sakatlıklar varsa onları da biliyor. Özellikle Tokyo Olimpiyatları'nda gerçekten hep bizimle beraberdi. Bizlerle beraber olması, o heyecanı beraber yaşaması beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu

'EVLENME TEKLİF ETMEYE ZAMAN BULAMADIM'

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi sporcu olan kar ve yüzme antrenörlüğü yapan Seray Filiz ile nişanlanan İbrahim Çolak, "Biz aslında 2017 yılında sosyal nişanmedyada tanıştık. Nişanlım da cimnastik camiası içindeydi, cimnastik antrenörlüğü yapıyordu. Aynı camianın içinde olmamıza rağmen yarışmalarda hiç denk gelmemiştik" dedi. Seray Filiz ise tanışma hikayelerini, "Ben İbrahim'i daha 2016'da, literatüre "The Colak" hareketi girmeden takip etmeye başlamıştım. 2016'nın sonundan beri de birlikteyiz" şeklinde anlattı. İbrahim Çolak, yarışmalar ve yoğun antrenman temposu nedeniyle evlilik teklifini 4. yılda edebildiğini belirterek "Seray sağ olsun beni çok bekledi.

Ben geçen yıl evlilik teklifi ettim. Uzun zamandır ikimiz de bunu istememize rağmen antrenmanlar, müsabakalar ve yoğun tempo nedeniyle süre biraz uzadı" dedi.

BERKE ÖZBAY