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Haberler Spor Altekma evinde Arkas gurbette

Altekma evinde Arkas gurbette

Altekma evinde Arkas gurbette

10.10.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcileri Arkasspor ve Altekma bugün oynanacak ilk hafta maçarıyla yeni sezonu açacak. Ligde ikinci sezonunu geçirecek Altekma, evinde Bursa BŞB ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak maç 15.00'te başlayacak.

İzmir voleybolunun lokomotif kulübü Arkasspor ise saat 14.00'te başlayacak mücadelede Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'a konuk olacak.

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